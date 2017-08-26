Сергей Базаревич: "Сборной России надо добавить "огня"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после товарищеского матча с Финляндией (100:91) в интервью пресс-службе РФБ отметил, что игроки выполнили не все установки. По его словам, баскетболистам пока не хватает эмоциональности на площадке.

– Сегодня была первая игра в этом году, в которой сборная России набрала 100 очков. Значит ли это, что нападение работало на должном уровне?

– А защита, получается, не работала вообще? Если серьезно, то важно было не столько победить, сколько хорошо сыграть. Чтобы поверить в то, что мы делаем. Как говорил Владимир Обухов, от самоуверенности до уверенности полшага. Мы вот с поляками вышли самоуверенными, и сегодня из-за этого вышли нервозными. Это привело к 18 потерям.

Отвечая на вопрос, могу сказать, что финны очень агрессивно защищалась, а мы хорошо искали продолжение атак. Отрадно, что у нас шесть человек набрали более 10 очков. Такую команду очень сложно обыграть, и это свидетельство того, что мы играли довольно командно. Меня расстроило, что игроки не прислушались к скаутингу и будто бы не знали, что финны с такой точностью бросают издали. У нас есть какое-то время, чтобы поработать над этим.

– Эта победа придаст команде положительных эмоций?

– "Огня" нам надо добавить. И сегодня, как мне показалось, он присутствовал. Но надо еще.