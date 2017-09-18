Сергей Базаревич: "Сборная возродила интерес к баскетболу"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что выступление команды на чемпионате Европы-2017 пошло на пользу популяризации баскетбола в стране. Россияне на турнире дошли до полуфинала, где проиграли Сербии, а в матче за бронзу уступили Испании.

- Мы сделали хорошее дело и в какой-то мере возродили интерес к баскетболу, - отметил Базаревич. - Осталось разочарование оттого, что не добрались до медалей.

- Какое поражение более досадное?

- Все были неприятными.

- Что не получилось?

- Мы играли против очень сильных соперников. Где-то нам не хватило мастерства, но выкладывались по-максимуму. Может, чуть-чуть удачи и больше времени для отдыха.

- У вас закончился контракт. Хотели бы продолжить?

- Желание с моей стороны есть. Пока не разговаривал, только читал интервью Кириленко.

- Как ощущалась поддержка трибун и телезрителей?

- На трибунах не видел, чтобы было много болельщиков, но они были сплоченными. Мы чувствовали их поддержку. По рассказам родственников ощущали, что чем дальше шли по турниру, интерес к нам становился все больше, когда мы двигались дальше. (Евгений БЕЛОУСОВ)