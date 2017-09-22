Сергей Базаревич: "Россию и Испанию поставили в неравные условия"

Президент РФБ Андрей Кириленко и главный тренер сборной России Сергей Базаревич побывали в гостях у "СЭ". Экс-игроки национальной команды рассказали о причинах поражения в матче за 3-е место Евробаскета от Испании.

– Три самых крутых игрока Евробаскета?

Кириленко: – Самые крутые – Горан Драгич, Алексей Швед и, как ни странно, Кристапс Порзингис. Самые сложные – братья Газоли, они играли в очень умный и зрелый баскетбол. Меня даже раздражало это, хотелось, чтобы они уже наконец допустили какую-нибудь детскую ошибку, и мы смогли вернуться в игру (смеется). Причем они когда нужно включались, а когда нет - летели на бреющем полете.

Базаревич: – Они на бреющем, честно сказать, провели большую часть чемпионата… Но словенцы опустили их с небес на землю. А вот игру с Россией они провели лучше всего, потому что это был матч за медали. Испанцы рассчитывали на золото, а с нами им все-таки нужно было достойно проводить Наварро и Поу Газоля из национальной команды. Но считаю, что ФИБА нужно сделать так, чтобы все были в равных условиях. Сербы и мы проиграли медальные встречи, имея на сутки меньше времени на восстановление. Такую команду, как Испания, нужно было чем-то удивить, а нам сделать это было нечем.

Полная версия интервю Кириленко и Базаревича