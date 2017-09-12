Сергей Базаревич: "Пусть греки считают, что они фавориты"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета с Грецией отметил силу задней линии соперника. Встреча состоится завтра, начало – в 18.45 по московскому времени.

– Греки считают, что они фавориты, пусть так считают, это хорошо для нас, – цитирует ТАСС Базаревича. – У них очень хорошая задняя линия, которая созидает и забивает. Плюс они играют в два разыгрывающих – Калатес и Слукас, они опытные игроки. Знаем, что Прентезис может сильно играть большие матчи. Но основная угроза – это греческая задняя линия.

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