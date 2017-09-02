Сергей Базаревич: "Потери сборная России совершала под давлением"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что выход Владимира Ивлева с первых минут в победном матче Евробаскета с Турцией (76:73) был запланирован заранее. Также он отметил, что Дмитрий Хвостов провел на площадке слишком много времени.

- Нужно ли мне объяснять причины потерь? Мы совершали их под давлением, но несколько из них были явно не обязательными, - заявил Базаревич. - Может, сказалась усталость. Из-за того, что они столько прессинговали, нам пришлось слишком долго держать Хвостова на площадке. В конце у него свело заднюю поверхность бедра, надеюсь, все обойдется. Он проделывает огромный объем работы, и в конце нам нужны были люди, хорошо контролирующие мяч. Да, из-за этого другие получили меньше времени, но это сработало.

- Выход Ивлева в стартовой пятерке - попытка удивить соперника?

- Мы понимали, что у них три габаритных центровых, а у нас один. Плюс у Мозгова была проблема с фолами в игре с Финляндией. И мы хотели, чтобы Володя взял часть их на себя. Это было спланировано заранее, за несколько дней. И после того, как мы посмотрели на манеру судейства в первых играх турнира, я убедился, что это правильное решение. Думаю, это был неплохой ход. (Антон БАБОШИН)