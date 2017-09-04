Сергей Базаревич: "Порзингис - это проблема для сборной России"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Бельгией (76:67) сказал, что планировал как можно больше заигрывать Тимофея Мозгова. Также он оценил следующего соперника, команду Латвии, отметив, что Кристапс Порзингис станет проблемой.

- Это был наш план - как можно больше играть внутрь, - заявил Базаревич. - Не могу сейчас сказать, почему он не срабатывал. Тимофей не всегда получал мячи в правильной позиции. Может, он был слишком сфокусирован на том, что мы пытались поменять защиту на пик-н-роллах. Очень хорошо, что мы нашли Никиту Курбанова. Мозгову было тяжело против двух бросающих соперников - мы не думали, что с этим будут проблемы, но в какой-то момент они возникли.

- Лидер сборной Латвии Кристапс Порзингис и большой, и бросающий. Это тоже будет проблемой?

- Да, это проблема. Мы думаем над этим, у нас есть наметки, сейчас еще подумаем. Латвия - отличная команда, у них выросло обалденное поколение игроков, все техничные, с броском. Каждую игру под 100 очков забивают. Против них сложно играть. Наша задача, как обычно, найти их слабое место и в него ударить. И нейтрализовать сильные стороны. (Антон БАБОШИН)