Сергей Базаревич: "Получил огромное удовольствие от работы со сборной России"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич остался доволен работой с командой во время отборочного турнира чемпионата Европы-2017. Россияне одержали 12 побед и гарантировали себе путевку на континентальное первенство.

– Я получил огромное удовольствие, - цитирует пресс-служба РФБ Базаревича. - Даже большее, чем я думал. Но к работе отношусь не как к удовольствию, а как к ответственности. Мне это иной раз мешает. Однако тут с самого начала я получал удовольствие от самоотдачи игроков. Да, в какой-то момент она проседает, конечно, и ее приходится поддерживать теми или иными методами. Но мне реально понравилось. Конечно, мы выиграли все матчи, и это добавило удовольствия. Когда проигрываешь, все воспринимается по-другому. Нам было бы интересно посмотреть на нашу реакцию и реакцию игроков, если бы мы проиграли. Как я уже говорил, этого нам не хватило.

– Что вам есть ответить тем, кто принижает эти 12 побед, говоря о недостаточной силе соперников?

– Да мы и сами сильно не обольщаемся. Мне в большей степени нравится, что команда нашла свой стиль, а не то, что мы у всех выиграли. Все спокойно к этому относятся. Мне нравится, как мы выигрывали, а не сам этот факт. На самом деле на бумаге у нас была крайне сильная группа. Я изначально смотрел на остальные квартеты, и думал: "Почему мы не там?" Все время говорю: есть 3 - 4 элитные сборные. В остальных случаях все зависит от того, кто приедет и как все сложится.