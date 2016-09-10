Сергей Базаревич: "Положение заставляет Боснию провести лучшую игру"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от гостевого матча отборочного турнира Евробаскета-2017 с Боснией и Герцеговиной и отметил, что дорога получилась тяжелой, но игроки должны успеть отойти от нее. Встреча пройдет сегодня в Тузле. Начало матча – в 21:15 по московскому времени.



– Особых ощущений нет – ощущения как перед каждым матчем. Положение заставляет боснийцев провести свою лучшую игру, и нам нужно быть к этому готовыми, – цитирует Базаревича официальный сайт РФБ. – Переезд из Швеции получился тяжеловатым, но игроки, которые выступали в Самаре или Краснодаре, к этому уже привыкшие. Конечно, Тимофею Мозгову было непросто – сидеть на последнем сиденье в автобусе, который едет по серпантину, малоприятно. Но я надеюсь, что к игре мы отойдем от плохих ощущений.