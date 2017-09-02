Сергей Базаревич: "Поговорил с Мозговым перед последней четвертью"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Сербией (75:72) в матче группового турнира Евробаскета заявил, что Тимофей Мозгов занервничал из-за ранних фолов. По словам специалиста, ему пришлось провести беседу с центровым.

– Невозможно в таком турнире все матчи штамповать – вчера не попал в игру Воронцевич, сегодня кто-то другой, такое бывает, – сказал Базаревич. – Понимаю, что они расстраиваются, хотят играть хорошо и помногу. Но на такой дистанции это сложно. С Воронцевичем я не беседовал, он опытный игрок, должен сам разбираться.

Почему в четвертой четверти по-другому заиграл Мозгов? Я бы отметил Шведа, который хорошо снабжал его мячами, Тимофею порой оставалось только реализовывать. То, что он неудачно начал, набрал фолов и разнервничался, выбило его из колеи. После третьего фола в нападении, которого, может, и не было, всем вокруг рассказал, что о них думает.

Вот с ним я разговаривал в перерыве перед четвертой четвертью. А Ивлев, которого мы выпускали в защиту, отлично свои отрезки провел. Еще бы два штрафных забил, и все закончилось бы раньше. (Антон БАБОШИН)

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