Сергей Базаревич: "Победа над Турцией и не могла быть красивой"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Турцией (76:73) на Евробаскете-2017 объяснил, чем остался недоволен и какой была задача команды во второй половине игры. По его словам, соперник заставил россиян потрудиться.

- Мы знали, чего ждать от соперника, что они будут играть на кураже, так и получилось, - заявил Базаревич. - И в какой-то мере нам не удалось с этим справиться. Да, у Турции отсутствует ряд ведущих игроков, но эта молодая команда заставила нас потрудиться. Мы неплохо сыграли в обороне - они набрали всего 73 очка, причем 24 после наших собственных потерь. В концовке мы попали решающий бросок и остановили несколько чужих атак.

- О чем думали в эти минуты? Внешне вы были очень спокойны.

- Я понимал, что мы пытаемся упустить победу, хотя контролировали матч большую часть времени, играли лучше. Исход игры решило индивидуальное мастерство. Турция сломала наше взаимодействие. И мы знали, что так будет. Но местами мы не выполнили, что должны были сделать. Не набрали легкие очки. Я недоволен некоторыми вещами, например, как мы разбивали прессинг. Но паниковать не надо, это было вынужденно. Наша задача была найти баланс между организацией и индивидуальными действиями. Турки втянули нас в ту игру, в которую и хотели. Но было ясно, что Швед при таком ходе матча будет иметь шанс, поскольку соперники бросаются как оголтелые. Ну он и имел шанс. Может, это не выглядело красиво, но в такой ситуации и не могло выглядеть. (Антон БАБОШИН)