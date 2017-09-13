Сергей Базаревич: "Нынешняя сборная Греции не играет в традиционный греческий баскетбол"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в преддверии матча 1/4 финала Евробаскета-2017 против Греции отметил, что в команде соперника собраны сильные и опытные игроки. Он также добавил, что нынешняя сборная Греции не играет в традиционный греческий баскетбол.

– В сборной Греции собраны очень сильные игроки, имеющие большой опыт решающих матчей и побед в них, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Эта команда, в отличие от традиционного греческого баскетбола, играет быстро. Принтезис отлично бежит в отрыв, и нам необходимо будет с этим справиться. Греки много пасуют внутрь на того же Принтезиса и Бурусиса. И это одна из главных проблем, которую сборной России предстоит решить. У них на площадке почти всегда находятся сразу два разыгрывающих, которые часто играют пик-н-роллы и играют их хорошо.

Матч Греция – Россия пройдет сегодня, 13 августа, и начнется в 18.45 по московскому времени.