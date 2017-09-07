Сергей Базаревич: "Нужно подходить к матчу против Великобритании со всей серьезностью"

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич отметил, что его команде нужно быть готовой к тяжелой игре против Великобритании в последнем матче группового турнира Евробаскета-2017. Он также добавил, что в составе команды соперника есть очень серьезные игроки.

Напомним, что ранее россияне обеспечили себе участие в плей-офф турнира.

– В нашей группе все команды умеют играть. Латыши расслабились по ходу игры с Великобританией, ведя 26 очков, и едва ноги унесли, – приводит официальный сайт РФБ слова Базаревича. – Поэтому нам нужно подходить к этому матчу со всей серьезностью. Тем более, что мы крайне неудачно провели последнюю четверть последней игры.

В составе Великобритании очень активные невысокие защитники. Есть молодой талант, 22-летний Нельсон. Неплохие "большие" игроки. Кларк всю карьеру провел в Испании. И, конечно, выделяется Оласени, который в каждой игре берет огромное количество подборов и атакует с очень высоким процентом. В общем, соперник довольно серьезный, и нам нужно быть готовыми к тяжелой игре.

Матч между сборными России и Великобритании пройдет сегодня и начнется в 14.30 по московскому времени.