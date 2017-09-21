Сергей Базаревич: "Новый контракт? У меня было одно пожелание..."

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что он выразил всего одно пожелание перед заключением нового контракта с федерацией. Специалист отметил, что сейчас условия соглашения находятся в обсуждении.

– Детали контракта сейчас обсуждаются, – сказал в эфире телеканала "Россия 24" Базаревич. – Единственное мое пожелание, чтобы система юношеских сборных работала в ключе национальной команды. Чтобы молодые игроки, которых сейчас мало, понимали наши требования.

С приходом Кириленко многое поменялось в РФБ. Почти все. Были тяжелые времена. Он несет позитивный заряд, и мне это очень близко.