21:58 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сергей Базаревич: "Надеюсь, что травма не помешает Шведу сыграть на Евробаскете"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич выразил надежду на то, что защитник Алексей Швед в ближайшее время восстановится после травмы голеностопа и сможет сыграть на чемпионате Европы.

В четверг мужская сборная России прибыла в Казань, где в рамках подготовки к Евробаскету проведет три контрольных матча. Из-за травмы голеностопа Швед остался в Москве.

- Мы надеемся, что Швед восстановится довольно быстро и что эта травма не угрожает его участию в чемпионате Европы. На данный момент повреждение выглядит не таким серьезным, - цитирует "Р-Спорт" Базаревича.

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https://rsport.ria.ru/basketball/20170810/1124084049.html

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