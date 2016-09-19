Сергей Базаревич: "На Евробаскете сборной России нужны дополнительные козыри"

Главный тренер мужской сборной России Сергей Базаревич подвел итоги квалификации Евробаскета. Специалист выразил удовлетворение игрой команды, но при этом подчеркнул: в финальной части турнира сборной нужны будут дополнительные козыри.

– Хотел бы поздравить всех нас и, в первую очередь, игроков, – подчеркнул Базаревич. – Лето выдалось неплохим, и я надеюсь, что ребята получили ценный опыт и хотя бы немного удовольствия и теперь поедут в клубы с хорошим настроением, чтобы показывать там высокий уровень. Хотя со шведами мы играли так, что чуть не испортили баскетбольный праздник Краснодару. Впрочем, я изначально этого опасался. Сложно настроиться, когда матч ничего не решает, да и на выезде мы победили. Словом, доволен, что мы все-таки выиграли и, в принципе, неплохо защищались. Но такого количества промахов у сборной не было ни в одной игре. Это можно считать пищей для размышления, определенным сигналом: мы должны искать другие варианты в атаке. Однако моменты мы создавали, и даже очень неплохие. Единственное – рановато поверили, что опять унесем соперника на 20 очков, как сделали это в Уппсале. В четвертой четверти заиграли вальяжно, и, как следствие, совершили семь потерь.

– Если брать лето в целом, это тот баскетбол, который вы хотите видеть через год на Евробаскете?

– Мне кажется, мы нашли что-то, что работает для нас. Конечно, есть аспекты, в которых нужно добавить. Выступление на чемпионате Европы, где нужно играть часто и много, требует каких-то дополнительных козырей, их не так легко найти. Персоналии есть персоналии. Но, повторюсь, игрой в квалификации я доволен. Пока то, что я вижу, вселяет оптимизм, и на это мы будем ориентироваться в дальнейшем. (Тимур РУСТАМОВ)

Полностью интервью Базаревича