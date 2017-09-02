Сергей Базаревич: "Мы боялись расписания, но лучше было сыграть с Сербией сегодня"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подчеркнул, что россияне не были фаворитами в матче группового турнира Евробаскета с Сербией (75:72). Также специалист призвал не торопиться с выводами после двух стартовых побед.

– Мы боялись расписания, потому что вчера поздно закончили, а сегодня начали раньше, – сказал Базаревич. – Но с другой стороны, я вчера сказал игрокам, что лучше с Сербией сыграть сегодня, чтобы потом не расслабиться, не отнестись с прохладцей к кому-то другому. Статус матча и соперник диктовали, что нужно будет приложить усилия.

Нам, прежде всего, было важно восстановиться после вчерашней эмоциональной победы. Мы не были фаворитами в этом матче. Начали хорошо, потом у нас были спады и подъемы. Но мы хорошо сработали как команда и в конце концов нашли "химию", особенно в защите, и победили. Вчера была несколько сумасшедшая игра, на этот раз мы лучше сыграли в атаке.

Для меня ничего не поменялось. Нашей главной целью пока остается выход из группы, как я и говорил до начала турнира. Мы выиграли два матча, но вышли куда-нибудь? Нет. Если бы проиграли, вылетели бы? Нет. Мы отнесемся к оставшимся встречам с максимальным уважением. Мы должны расти как команда, помогать друг другу. По мне, такие команды, как Бельгия, очень опасны. Сделаем все возможное, чтобы не было проблем с мотивацией (Антон БАБОШИН)

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