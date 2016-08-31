Сергей Базаревич: "Может, и хорошо, что первая половина матча с Боснией получилась тяжелой"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над сборной Боснии и Герцеговины (88:59) в первом матче отборочного турнира Евробаскета-2017 в интервью пресс-службе РФБ подчеркнул, что в первой половине встречи команда не реализовала большое количество бросков. По словам Базаревича, следующая встреча, которую Россия проведет против Швеции, будет нелегкой.

– Атмосфера была сумасшедшая, и огромное спасибо болельщикам! – начал Базаревич. – Хотя в первой половине их поддержка нам слегка мешала. Очень хотелось хорошо сыграть. Но мы не реализовали большое количество свободных бросков, которые во всех товарищеских играх не мазали. Из-за этого и играли не совсем в том темпе, в который должны играть. А во второй половине стали отбиваться, увеличили темп игры, и соперник либо оказался к этому не готов, либо не выдержал давления. Может быть, получилось даже к лучшему. Ведь если бы мы уверенно повели с самого начала, могли расслабиться и потерять концентрацию. Но после такой первой половины продолжали давить до конца и добились большой разницы в счете.

– Каковы сильные стороны следующего соперника – сборной Швеции? И стоит ли его бояться поначалу?

– Нужно уважать любого соперника. Сильные стороны – наличие квалифицированных баскетболистов. Пусть и не звезд. Плюс тренер, который работает с большинством игроков еще и в клубе. Поэтому в арсенале сборной Швеции есть много взаимодействий и форм защиты. Игроки прекрасно понимают требования тренера. Игра в любом случае не будет легкой. И нам необходимо отнестись к ней со всей серьезностью.

– Можно ли сказать, что сейчас происходит возрождение сборной России? Ведь у нее новый главный тренер. Да и президент Федерации тоже новый.

– Я не хочу умалять достоинство тех специалистов, которые раньше работали со сборной. На прошлом чемпионате Европы, когда тренировал Евгений Пашутин, команда неплохо играла в нападении, хорошо двигала мяч. Нам необходимо было сохранить эти тенденции и постараться улучшить игру в защите. Надеюсь, что это удастся сделать. Что же касается всего нового, то нам, конечно, нужно вернуть престиж сборной. От ее игры вообще зависит популярность баскетбола в России.

– 31 дальний бросок за игру – это установка тренера или решение самих игроков?

– Есть такое выражение: бери то, что тебе дает соперник. Мы много били открытых бросков. И если вы видели наши товарищеские игры, не думаю, что это число должно вас удивить.

– Второй матч подряд результативно проводит Сергей Быков, оправдывая звание капитана. Что можете сказать о его игре?

– Я рад за него. Для Сергея сборная – весьма эмоциональная вещь. И здорово, что у него многое получается. А то, что он дает партнерам в плане энергии, невозможно переоценить.