Сергей Базаревич: "Латвия слишком легко вернулась в игру"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал причины поражения от Латвии (69:84) на Евробаскете, ставшего для его команды первым на турнире. Он отметил, что его команда немного устала.

- Наверное, в таком ходе игры ничего удивительного нет. Никто не говорил, что мы приедем на турнир и всех вынесем. Понимаю, что все разочарованы, и я тоже. Сейчас пока трудно сказать, что произошло. Мы провели, может быть, лучшую и худшую половины за эти четыре матча. Не удержали преимущество сразу после перерыва, что было очень важно, получили легкие очки и после этого начали сомневаться. Они слишком легко вернулись в игру, и это нас морально подкосило.

Не думаю, что команду расслабили четыре фола Порзингиса. Они немного поменяли защитную расстановку, мы это не прочитали. В этом не было ничего страшного, нам просто нужно было играть пик-н-роллы. Не забили "свои" мячи, бросали с плохим процентом. Видимо, мы уже подустали, потому что проиграли много ничьих мячей. С одной стороны, это претензия к нам - возможно, мы не верили, что вернемся в игру в последние минуты. С другой - немного не повезло. Мы упустили шанс занять первое место в группе, хотя такая вероятность сохраняется. (Антон БАБОШИН)

В заключительном матче группового турнира сборная России сыграет с Великобританией. Встреча состоится 7 сентября, начало – 14.30 по московскому времени.