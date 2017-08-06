Сергей Базаревич: "Израильтяне лучше понимали, чего они хотят"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после поражения от Израиля (71:79) в Кубке Кондрашина и Белова подчеркнул, что команда провела разведку боем. По его словам, национальная команда находится в процессе построения.

- Мы не так долго готовимся - сказал Базаревич. - Возможно, начали игры раньше, чем надо. Сейчас идет разведка боем. Не хотелось проигрывать при своих болельщиках, которых мы очень ценим. Израильтяне лучше понимали, чего они хотят. Мы только выясняем, чего хотим по ходу этих матчей. Получили пищу для размышлений.

В прошлом году я сетовал на то, что мы не проигрываем под моим руководством. Хотелось увидеть, как мы отреагируем на поражение. Сейчас мы получили такую возможность. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Сборная России проиграла Израилю в матче Кубка Кондрашина и Белова