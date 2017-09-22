Сергей Базаревич: "Иногда мат в общении с игроками просто необходим"

Президент РФБ Андрей Кириленко и главный тренер сборной России Сергей Базаревич побывали в гостях у "СЭ". Экс-игроки национальной команды рассказали о том, как происходит общение с игроками во время матчей и тайм-аутов.

– Вы довольны тем, как игроки воплощали на площадке ваши идеи?

Базаревич: – В целом доволен. Хотя нет предела совершенству.

– Просто иногда выглядело так, что вы во время тайм-аута говорите одно, а игроки делают совершенно другое. Как вы реагируете на такие эпизоды?

Базаревич: – На такие – нервно (смеется). Но не согласен, что ребята делали совсем другое. Игра диктует некоторые вещи, которые ты не можешь нарисовать в планшете. Задача тренера состоит в том, чтобы помочь баскетболистам. Между игроком и тренером изначально заложен конфликт. Такие люди, как Швед, как Кириленко, как я когда-то, уже завоевали определенный авторитет. Большой игрок – это почти всегда большая личность. И, грубо говоря, они думают: зачем этот человек мне приказывает?! Какой бы тренер ни был, он стоит выше, и подчиниться для звездного игрока зачастую сложно.

– Тяжело ли вам было во время тайм-аутов не сбиться на мат?

Базаревич: – Если можешь решать проблемы без мата – хорошо. А иногда он просто необходим. Все зависит от того, как складывается ситуация.

Кириленко: – Уверен, что специально материться в прямом эфире не хочет никто.

Базаревич: – Горжусь, что мы общаемся в команде на русском языке. Некоторым ведь приходится говорить на английском. Теперь же все в стране могут обсудить наши тайм-ауты. Хотя все эти микрофоны и прочее – дополнительный стресс для тренера.

Полная версия интервью Кириленко и Базаревича