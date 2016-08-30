Сергей Базаревич: "Игра сборной России будет во многом зависеть от Хвостова и Мозгова"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич в интервью пресс-службе РФБ поделился своим мнением о подготовке команды к отборочному турниру Евробаскета-2017. Завтра в Перми россияне сыграют против сборной Боснии и Герцеговины

– Есть ли ощущение, что завтра произойдет что-то особенное? Долго готовились, и вот все начинается.

– Ну, наверное, да. Ведь официальных игр не было давно. И у меня в том числе. Поэтому, пожалуй, такое ощущение есть.

– Подготовку немного смазали травмы. Насколько вы довольны остальными моментами?

– В целом, все было хорошо. Возможно, нам не хватило каких-то тяжелых моментов или игр. В принципе, у нас непростой получилась только одна игра и какие-то отрезки в других. Единственным случаем, где мы в полной мере могли проверить какие-то морально-волевые качества, стал матч с Грузией в Тбилиси. Но как-то нарочно проигрывать не хотелось (смеется). Мы не видели то, как команда отреагирует на поражение. И этого нам не хватило.

– Завтра сборной предстоит играть официальный матч без Виталия Фридзона и Алексея Шведа. Кто зарекомендовал себя лидером вместо них?

– От Хвостова будет во многом завтра зависеть игра. От него и от Мозгова. Ну, и вообще: у нас есть те, кто может взять на себя инициативу.

– У нескольких игроков завтра будет первая официальная игра в составе сборной. В начале подготовки вы могли предположить, что подобное произойдет?

– Видите, как бывает в жизни. К примеру, Макс Колюшкин не выглядел так хорошо в "Открытом лагере". Но мы взяли его дальше. Хотели, чтоб и Миша Кулагин был здесь. Мы все время говорим про Шведа и Фридзона, но Миша тоже выбыл, к несчастью. Нам же хотелось, чтоб он и Макс были в обойме. Потому что нам надо готовить смену разыгрывающим. А получилось так, что Максим "пережил" всех. Надеюсь, он себя проявит.