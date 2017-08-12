Сергей Базаревич: "Хотелось бы в сборной видеть Шведа"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отметил, что защитник Михаил Кулагин в товарищеском матче против Германии (89:60) просто сломал соперников своей уверенностью. Кулагин набрал 13 очков.

– Мы верим в то, что делаем, верим, что если будем двигать мяч, трехочковые придут, – цитирует "Р-Спорт" Базаревича. – Да, в первой половине смазали много открытых бросков, но мы защищались, отбивались и за счет этого получили возможности для трехочковых. Ну и, конечно, сегодня Миша Кулагин просто сломал своей уверенностью немцев. Мы всегда говорим, что у нас все в команде должны быть готовы, что мы во всех верим. Сегодня у Миши все получилось, и мы очень рады. Но важно, что пользу приносили все.

Радует, что набираем форму, пока видно, что игроки постарше страдают под нагрузками, но в целом все нормально идет. Единственное, хотелось бы (оставшегося в Москве из-за травмы защитника Алексея) Шведа видеть.