Сергей Базаревич: "Евробаскет сильнее Олимпиады"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич накануне отлета команды на Евробаскет назвал имя последнего из кандидатов, не вошедшего в окончательную заявку, а также оценил силу турнира.

- Думаю, что физическое состояние у команды неплохое, – сказал Базаревич. - После игры с Финляндией и небольшой паузы было особенно заметно, что многие игроки набирают форму. Мы не снижали нагрузки, только планируем это сделать, чтобы подойти в хорошем состоянии к матчу с Турцией.

Если говорить про моральное состояние - судя по последним тренировкам небольшой стресс присутствует, но это нормально. Игроки опытные, должны с этим справиться. Давление - часть публичной деятельности. Актеров, спортсменов, политиков. Вот вы все берете у меня интервью, значит, я "широко известен в узких кругах". Потом меня посмотрят тысячи полторы человек, еще триста прочитают, и будут обсуждать. Мы чувствуем ответственность, а это всегда стресс. Другое дело, как ты с ним справляешься. Некоторым это даже помогает.

На самом деле, я бы предпочел повезти в Стамбул 13 игроков. К сожалению, это оказалось невозможно. Поэтому Стас Ильницкий не поедет в Турцию. Мы ему благодарны за феноменально профессиональное отношение к той роли, которая у него была. Думаю, сборная должна связывать с ним определенные надежды на будущее.

– Каков уровень Евробаскета?

– Чемпионат континента – пожалуй, сильнейшие европейские соревнования в календаре ФИБА. Даже сильнее, чем Олимпийские игры или чемпионат мира. По той простой причине, что количество квалифицированных команд больше – некоторые не всегда отбираются на мир. (Антон БАБОШИН)

Состав сборной России: защитники Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов (оба – "Локомотив"), Дмитрий Кулагин (без клуба), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба – ЦСКА), Алексей Швед ("Химки"); форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков ("Химки"), Владимир Ивлев ("Локомотив"); центровой Тимофей Мозгов ("Бруклин").

Напомним, Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России в группе D в Стамбуле сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Первый матч на турнире россияне проведут 1 сентября против хозяев группы.