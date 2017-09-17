Сергей Базаревич: "Дочь присылала мемы с Евробаскета. А я вроде и не говорил такого"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после выступления команды на чемпионате Европы отметил, что появление мемов – это повышение интереса к баскетболу. Специалист считает, что в России этот вид спорта не популярен.

– Многие ваши тайм-ауты с этого турнира разошлись в интернете на мемы.

– Да, мне дочь тоже присылала, - сказал Базаревич. - Как будто я сказал какую-то абракадабру. А я вроде и не говорил такого. Может, это она переборщила – она в рюмочной смотрела. А это вообще хорошо или плохо?

– Это говорит о том, что за вашими выступлениями следят.

– Думаю, это главный результат. Я уже говорил и повторю – баскетбол непопулярен у нас в стране. Девять команд выступают в высшем дивизионе, мы выбираем из 50 игроков. Это стыдно. И от игры сборной многое зависит. Надеюсь, мы дали какой-то толчок. Знаю, что многие люди наблюдали за турниром, и их количество прибавлялось. Даже мемы – свидетельство интереса. Надеюсь, после этого какие-нибудь дети пойдут в спортшколы, а их тренеры перестанут пытаться выиграть медали и будут воспитывать игроков. (Антон БАБОШИН)