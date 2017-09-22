Сергей Базаревич: "Что я чувствовал после промаха Фридзона? Е-мое, игра еще продолжалась"

Президент РФБ Андрей Кириленко и главный тренер сборной России Сергей Базаревич побывали в гостях у "СЭ". Наставник национальной команды отметил, что капитан команды Виталий Фридзон принес извинения после смазанного броска в матче против Испании за третье место.

– Почему Фридзон сыграл в Стамбуле слабее, чем в ЦСКА? Ожидали ли вы от капитана команды большего?

Базаревич: – Не считаю, что Виталий сыграл слабее, чем в клубе. Журналисты слишком любят эти вопросы – конфликты, кто сыграл, кто не сыграл. А у нас же командная история. Например, мы в 1995 году ехали выигрывать Евробаскет, а ваши коллеги развили тему противостояния меня и Василия Карасева. На ровном месте. Я до этого вообще не знал, что у нас конфликт, что я с ним борюсь за лидерство. А журналистам так понравилась это сюжетная линия, что история вдруг начала обретать очертания прямо во время чемпионата. Возможно, это было одной из причин, почему у нас не получилось. А Фридзон – он делал то, что было нужно. Иногда это получалось, иногда – нет. Тут много можно обсуждать, но, на мой взгляд, когда команда выступает хорошо, от этого хорошо всем.

– То есть Фридзон принес максимум пользы?

Базаревич: – Надеюсь, что все выложились по максимуму. Но должны стремиться к большему. Мог ли Фридзон в каком-то эпизоде сыграть удачнее? Мог, вспомните его трехочковый в матче с Испанией. Виталий мне потом прислал эсэмэс: "Тренер, я извиняюсь, что смазал этот бросок".

Кириленко: – А за попадание в игре с Бразилией на Олимпиаде он не извинился? (Смеется)

Базаревич: – Я ему ответил – зачем ты извиняешься, это же игра. Один ваш коллега после матча с Испанией спросил, что я почувствовал в тот момент. Е-мое, я и не почувствовал ничего, игра еще продолжалась. Наверное, должен был сказать ребятам, чтобы они сдавались.

Полная версия интервю Кириленко и Базаревича