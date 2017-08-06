Сергей Базаревич: "Американцы в сборной? Мне нравится, что мы говорим на родном языке"

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич отказался оценивать игру Алексея Шведа на Кубке Кондрашина и Белова. Защитник стал самым результативным игроком матча против Израиля, набрав 20 очков.

– Алексея Шведа признали лучшим игроком турнира. Как оценивать его выступление в сборной?

– Пока не надо его оценивать и не надо делать далеко идущих выводов. Понятно, что дома хочется сметать всех со своего пути. Но мы хотели посмотреть на то, как будем реагировать на поражение – вот мы и получили поражение. Теперь будем реагировать.

– В составе сборной Израиля полезно сыграли американцы. В России возможно повторение опыта Холдена?

– Я смотрел в записи нашу игру с финнами и мне понравилось, что мы разговариваем на родном языке. А финны – нет. И уже никто не разговаривает на родных языках. Все настолько привыкли к английскому, что даже мне после сезона было тяжело писать на доске по-русски (Сергей ЯРЕМЕНКО).