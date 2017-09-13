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23:18 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сербия – соперник сборной России в полуфинале Евробаскета-2017


Сборная Сербии в четвертьфинале Евробаскета-2017 победила Италию и стала соперником России по полуфиналу турнира. В игре группового турнира россияне победили сербов со счетом 75:72.

Полуфинал РоссияСербия пройдет в пятницу, 15 сентября, начало – в 21.30 (мск).

В другом полуфинале в четверг, 14 сентября, сыграют Испания и Словения.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

Италия – Сербия – 67:83 (17:18, 16:26, 15:15, 19:24)

И: Белинелли (18), Датоме (15).

С: Богдан Богданович (22), Мацван (13), Лучич (11), Марьянович (10), Милосавлевич (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/​

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