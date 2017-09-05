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18:42 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сербия победила Великобританию и вышла в плей-офф Евробаскета, потеснив Россию


В матче группового турнира Евробаскета сборная Сербии обыграла Великобританию – 82:68. Самым результативным игроком встречи стал защитник сербов Богдан Богданович, набравший 18 очков. Этот успех гарантировал его команде участие в плей-офф турнира.

Сербия поднялась на третье место в группе D, потеснив Россию. Британцы с четырьмя поражениями в четырех играх идут последними.

Напомним, что в последнем туре Великобритания встретится с россиянами. Матч состоится 7 сентября.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Великобритания – Сербия – 68:82 (14:25, 24:22, 17:18, 13:17)

В: Окерэфор (17), Джонсон (13), Нельсон (11).

С: Богдан Богданович (18 + 7 подборов + 7 передач), Йович (11), Штимац (11), Мачван (10).     

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/europechamp/2017/

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