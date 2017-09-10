Сербия одолела Венгрию и сыграет с Италией в четвертьфинале Евробаскета

Сборная Сербии обыграла Венгрию (86:78) в 1/8 финала чемпионата Европы. По 17 очков набрали у сербов Богдан Богданович и Огнен Кузьмич, оформивший дабл-дабл. Амым результативным игроком встречи стал венгр Золтан Перл, набравший 22 балла.

В четвертьфинале соперником сербов станет сборная Италии. Напомним, что Сербия уступила России на групповой стадии турнира.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Сербия – Венгрия – 86:78 (24:16, 24:25, 21:12, 17:25)

С: Богдан Богданович (17 + 6 передач), Кузьмич (17 + 10 подборов), Мачван (14), Марьянович (14 + 6 подборов), Лучич (11).

В: Перл (22 + 7 подборов), Ференц (15), Войвода (11).