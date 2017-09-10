Сербия одолела Венгрию и сыграет с Италией в четвертьфинале Евробаскета

Сборная Сербии обыграла Венгрию (86:78) в 1/8 финала чемпионата Европы. По 17 очков набрали у сербов Богдан Богданович и Огнен Кузьмич, оформивший дабл-дабл. Амым результативным игроком встречи стал венгр Золтан Перл, набравший 22 балла.
В четвертьфинале соперником сербов станет сборная Италии. Напомним, что Сербия уступила России на групповой стадии турнира.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Сербия – Венгрия – 86:78 (24:16, 24:25, 21:12, 17:25)
С: Богдан Богданович (17 + 6 передач), Кузьмич (17 + 10 подборов), Мачван (14), Марьянович (14 + 6 подборов), Лучич (11).
В: Перл (22 + 7 подборов), Ференц (15), Войвода (11).
.@KSSrbije 🇷🇸 are back to the Quarter-Finals 💪🏻! Kudos to Hungary 🇭🇺 on a great tournament! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/6Xf4YHkuVO– FIBA (@FIBA) 10 сентября 2017 г.