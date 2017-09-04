Семен Антонов: "Здорово, что решили задачу минимум и вышли в плей-офф"

Форвард сборной России Семен Антонов отметил, что в матче Евробаскета против Бельгии (76:67) команда хорошо сыграла в обороны. Также он признал, что действия россиян в атаке были не очень яркими.

- Ожидали, что против Бельгии будет сложный матч, - цитирует ТАСС Антонова. - Это соперник хорошего уровня, но мы опять хорошо сыграли в защите и пусть не так ярко в нападении. Здорово, что решили задачу минимум и вышли в плей-офф.

Латвию уже смотрели, изучали. Знаем многих игроков этой сборной.

В трех матчах на чемпионате Европы россияне одержали три победы. Следующим соперником команды Сергея Базаревича станет Латвия. Матч состоится 5 сентября, начало игры - 14.15 по московскому времени.