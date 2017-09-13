Семен Антонов: "В игре сборной Греции для нас не будет никаких сюрпризов"

Форвард сборной России Семен Антонов отметил, что команда хорошо изучила соперника по 1/4 финала чемпионата Европы Грецию. Он также добавил, что россияне постараются использовать слабые стороны соперника.

– Мы хорошо изучили соперника, хотя всех игроков Греции знаем и так отлично – многие играют в Евролиге. Так что для нас сюрпризов нет никаких, – приводит ТАСС слова Антонова. – У них есть слабые стороны, и их нам надо использовать. Называть я их не буду – вдруг они переведут интервью и внесут коррективы. Наша задача играть в свой баскетбол и гнуть свою линию на протяжении всех 40 минут игры.

Дэвид Блатт сравнил нынешнюю команду со своей, которая выигрывала бронзовые медали Евробаскета-2011? Мне очень приятен такой комплимент от Дэвида. В составе действительно есть ребята из того состава, но мы все повзрослели, стали более опытными. Леха Швед уже вышел на ключевую роль в команде. Тогда я, Мозгов, Швед и Фридзон были в подыгрыше у старших товарищей по команде, сейчас же пришло время самим брать все в свои руки.

Матч Греция - Россия пройдет сегодня, 13 августа, и начнется в 18.45 по московскому времени.