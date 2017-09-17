Семен Антонов: "Показали, что испанцы нам не страшны"

Форвард сборной России Семен Антонов разочарован поражением от Испании в матче за бронзу Евробаскета. Он предположил, что главный итог этого турнира может быть еще впереди.

– Огромное разочарование, потому что у нас был шанс сделать что-то большое, вписать свои имена в историю. К сожалению, мы не смогли. Но все равно считаю, что мы выступили достойно. Главное даже не четвертое место, а то, что мы показали – российский баскетбол возрождается. Главная победа нашей федерации – если больше детей после такого результата пойдут заниматься баскетболом, и потом смогут сыграть лучше, чем мы.

– Как на команду повлиял конфликт Воронцевича и Шведа, после которого они пропустили решающую четверть?

– Думаю, главное, что у нас были эмоции. Потому что все ребята хотели взять эту медаль. Конечно, один хочет набрать 50 очков, другой 30, но так не бывает – кто-то должен таскать рояль. Я благодарен парням, они проделали огромный объем работы. За 10 минут мы показали, что нам не страшны ни испанцы, ни кто бы то ни было еще. Просто в последних двух матчах в концовках сказался опыт соперника. Люди сыграли столько финалов на высшем уровне, сколько у нас в чемпионатах России не играют. И это дало знать в ключевые моменты. В каких-то и мы перегорели, хотели побыстрее закончить начатое дело. Очень обидно. Хотя у нас сегодня вышли и Вова Ивлев, и Женя Бабурин, который вообще набрал первые очки за сборную, и показали, что им на самом деле пофиг, кто против них. Наварро, не Наварро. Вышли и бились за свой город, за свой район. Думаю, это здорово. (Антон БАБОШИН)