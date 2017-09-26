Семен Антонов: "Хорошо, что Базаревич остается у руля сборной"

Форвард сборной России Семен Антонов в интервью "СЭ" считает MVP чемпионата Европы-2017 – Дмитрия Хвостова. Баскетболист также рад, что главный тренер Сергей Базаревич остается у руля национально команды.

– После бронзового матча с Испанией вы были очень огорчены. Удалось ли эмоционально перезагрузиться за прошедшие дни?

– Да. Не зря говорят, что время лечит. Несколько дней после возвращения еще сохранялся неприятный осадок от четвертого места. Но поступало столько сообщений – и по телефону, и в соцсетях – люди нас поддерживали, говорили, что мы большие молодцы. Это тоже подняло настроение, помогло забыть про последние неудачи.

– Кто для вас самый крутой игрок чемпионата?

– Это мой друг Дима Хвостов. Потому что он мой друг. А на самом деле – весь Евробаскет был крутой. MVP выбрали Горана Драгича, но в каждой команде были люди, показывавшие феноменальный баскетбол. Лука Дончич, у нас – Леха Швед, у сербов – Богдан Богданович, который в отсутствие многих лидеров брал игру на себя и решал. В любой сборной можно выделить двух-трех человек, которые провели турнир на очень высоком уровне.

– Хорошо, что Сергей Базаревич остается в сборной России?

– Думаю, да. И результат говорит о том, что Сергею Валерьяновичу нужно доверять, ведь мы все-таки показали лучший результат за последние пять лет. Победили сильные команды, показывали хороший баскетбол. Надо дать Базаревичу время – посмотрите, Айнарс Багатскис восемь лет руководил сборной Латвии, и постепенно они вышли на нынешний уровень. Терпение и труд все перетрут. Наш тренер показал, что у него есть взаимопонимание с командой. Главное, что баскетболисты верят в систему Базаревича, а он – в своих игроков. (Антон БАБОШИН)