Сегодня пройдет жеребьевка женского Евробаскета. Россия в первой корзине

Сегодня в Белграде состоится жеребьевка женского Евробаскета-2019, который пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Начало церемонии - в 15.00 по московскому времени.

Напомним, что в женском чемпионате Европы по баскетболу примут участие 16 сборных, которые на групповом этапе сыграют в четырех группах по 4 участника.

Все участники разбиты на корзины в соответствии со своим рейтингом. В случае одинакового среднего рейтинга преимущество получает та сборная, которая лучше выступила на прошлом ЧЕ. Женская сборная России стала одной из "сеянных" команд и попала в первую корзину вместе со сборными Испании, Франции и Турции. С ними на групповом этапе она точно не встретится.

Матчи группового этапа примут четыре города - сербские Белград, Ниш и Зренянин, а также латвийская столица Рига. Матчи плей-офф - в Белграде. (Игорь Барышев)