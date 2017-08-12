Сборная России разгромила Германию, Мозгов набрал 15 очков

В рамках товарищеского турнира в Казани сборная России разгромила Германию – 89:60. Самым результативным игроком встречи стал центровой россиян Тимофей Мозгов. 13 очков на счету Михаила Кулагина, 10 – у Виталия Фридзона. Отметим, что из 13 игроков, принявших участие в матче у хозяев, лишь Максиму Колюшкину не удалось набрать очки.

Следующим соперником России в рамках подготовки к Евробаскету-2017 станет Исландия. Встреча состоится завтра, начало – в 12.30 по московскому времени.

Товарищеский матч

Германия – РОССИЯ – 60:89 (10:11, 31:29, 16:29, 3:20)

Г: Бензин (11), Хекманн (10), Штайга (10).

Р: Мозгов (15), М. Кулагин (13), Фридзон (10), Курбанов (8), Воронцевич (8), Трушкин (8), Антонов (7).