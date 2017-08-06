14:52 6 августа | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сборная России проиграла Израилю в матче Кубка Кондрашина и Белова

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Сборная России потерпела поражение от Израиля в матче товарищеского турнира Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самым результативным игроком в составе сборной России был Алексей Швед (20 очков), у израильтян – Шон Доусон (18).

Сборная Израиля стала победителем турнира после двух побед в двух матчах.

Санкт-Петербург (Россия)

Кубок Кондрашина и Белова

РОССИЯ - Израиль - 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Grey Owl

Тренера нужно сильного и натурализованного американца - тогда возможен результат.

15:31 6 августа

Andvaraforce

Ну, что ж... Сильнейший за последние четыре года состав оказался не таким уж и сильным. Или действительно не проснулись?

15:24 6 августа