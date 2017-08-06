Сборная России проиграла Израилю в матче Кубка Кондрашина и Белова

Сборная России потерпела поражение от Израиля в матче товарищеского турнира Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21).

Самым результативным игроком в составе сборной России был Алексей Швед (20 очков), у израильтян – Шон Доусон (18).

Сборная Израиля стала победителем турнира после двух побед в двух матчах.

Санкт-Петербург (Россия)

Кубок Кондрашина и Белова

РОССИЯ - Израиль - 71:79 (17:15, 12:24, 17:19, 25:21)