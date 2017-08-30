Сборная России прилетела в Стамбул для участия в Евробаскете-2017

Мужская сборная России по баскетболу прилетела в Стамбул для участия в чемпионате Европы-2017, сообщает пресс-служба национальной команды. Всего в состав сборной вошли 12 игроков.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября. Сборная России в группе D сыграет с командами Великобритании, Сербии, Латвии, Турции и Бельгии. Первый матч на турнире россияне проведут 1 сентября с одним из хозяев турнира Турцией.