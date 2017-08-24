Сборная России прибыла в Хельсинки на матч с Финляндией

Мужская сборная России сегодня днем прилетела в Хельсинки, где завтра состоится товарищеский матч против Финляндии. Эта игра станет последней для россиян перед стартом на Евробаскете-2017.
В составе команды прилетели Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед.
- Сборная России (Баскетбол)
- Андрей Воронцевич
- Виталий Фридзон
- Алексей Швед
- Тимофей Мозгов
- Дмитрий Хвостов
- Никита Курбанов
- Семен Антонов