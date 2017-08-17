Сборная России прибыла на турнир в Гамбург со Шведом, но без Трушкина

Сборная России прибыла в Гамбург, где с пятницы по воскресенье примет участие в международном турнире SuperCup, информирует официальный сайт РФБ.

В составе команды в Германию прилетел Алексей Швед, который восстанавливается после повреждения голеностопа. Тренерский штаб сборной России надеется, что защитник "Химок" сможет принять участие в играх. В то же время перед вылетом на турнир было принято решение, что форвард Владислав Трушкин прекратит подготовку к Евробаскету в составе сборной.

Всего в расположении команды в Гамбурге 14 игроков. Это Семен Антонов, Евгений Бабурин, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Станислав Ильницкий, Максим Колюшкин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Никита Курбанов, Тимофей Мозгов, Виталий Фридзон, Дмитрий Хвостов и Алексей Швед.

Сегодня вечером команда Сергея Базаревича проведет тренировку на арене в Гамбурге. Завтра в 19.30 по московскому времени начнется первая игра на турнире – против сборной Германии.