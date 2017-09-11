Сборная России последний раз набирала 100 очков на чемпионатах Европы 16 лет назад

Сборная России в воскресенье обыграла команду Хорватии (101:78) в матче 1/8 финала Евробаскета-2017. Как сообщает официальный сайт РФБ, россияне не набирали 100 очков на чемпионатах Европы в течение 16 лет.

В последний раз это произошло во втором туре ЧЕ-2001 в Турции, когда Россия разгромила Грецию со счетом 106:81.

В матче против Хорватии самым результативным игроком у россиян стал Алексей Швед, набравший 27 очков. Также защитник записал на свой счет 12 передач, оформив дабл-дабл.

Соперником россиян по четвертьфиналу Евробаскета-2017 станет сборная Греции. Поединок состоится 13 сентября.

Теперь - Россия против Греции. Сетка плей-офф Евробаскета-2017 // Почему Россия может выиграть Евробаскет