Сборная России одолела Исландию и выиграла товарищеский турнир в Казани

В рамках товарищеского турнира в Казани сборная России победила Исландию – 82:69. В составе национальной команды 20 очков набрал Михаил Кулагин. Тимофей Мозгов записал себе в актив 15 очков.

Отметим, что эта победа стала для национальной команды третьей подряд. Вчера была разгромлена Германия - 89:60, а а день до этого была повержена Венгрия - 84:69. Таким образом, сборная России стала победителем товарищеского турнира в Казани.

Товарищеский матч

РОССИЯ - Исландия – 82:69 (24:15, 24:16, 12:23, 22:15)

Р: Кулагин (20), Мозгов (15), Фридзон (11), Антонов (8), Ивлев (8).

И: Херманнссон (22), Палссон (12), Вильялмссон (11), Барингссон (7).