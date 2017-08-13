Сборная России одолела Исландию и выиграла товарищеский турнир в Казани

В рамках товарищеского турнира в Казани сборная России победила Исландию – 82:69. В составе национальной команды 20 очков набрал Михаил Кулагин. Тимофей Мозгов записал себе в актив 15 очков.
Отметим, что эта победа стала для национальной команды третьей подряд. Вчера была разгромлена Германия - 89:60, а а день до этого была повержена Венгрия - 84:69. Таким образом, сборная России стала победителем товарищеского турнира в Казани.
Товарищеский матч
РОССИЯ - Исландия – 82:69 (24:15, 24:16, 12:23, 22:15)
Р: Кулагин (20), Мозгов (15), Фридзон (11), Антонов (8), Ивлев (8).
И: Херманнссон (22), Палссон (12), Вильялмссон (11), Барингссон (7).
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15:36
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14:35