Сборная России одержала третью победу и вышла в плей-офф Евробаскета

Сборная России в матче группового турнира Евробаскета-2017 обыграла Бельгию - 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который набрал 20 очков. Все игроки команды в этом поединке заработали положительный коэффициент полезности.
Для России эта победа стала третьей подряд на турнире. Команда Сергея Базаревича возглавляет турнирную таблицу группы D и фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Завтра россияне сыграют с Латвией.
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой турнир
Группа D
Бельгия - РОССИЯ - 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)
Р: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Фридзон (5), Воронцевич (5), Кулагин (4).
30 лет за ЦСКА!
diskmen - А там всё под хозяев заточено, под турок кароч.
19:48
diskmen
Посмотрел начала завтрашнего матча с Латвией и просто офигел . 14.15 что за идиоство такое.В будничный день и такое время.
19:27
ЦСКА71
молодцы
19:27
Mad Butcher
Супер
19:23
bogisoff
так слабо, что выбили 3 ил 3-х.... причем не каких-нибудь карликов... Турки, Сербы, Бельгийцы
18:56
diskmen
С победой ребята.Правда лёгкой прогулки не получилось.3матча 3победы .Блеск.
18:53
maxcds
слабо играют
18:50
oleg.bob
Ой, молодцы! А Швед- суперзвезда европейского баскетбола!
18:49