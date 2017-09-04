Сборная России одержала третью победу и вышла в плей-офф Евробаскета

Сборная России в матче группового турнира Евробаскета-2017 обыграла Бельгию - 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который набрал 20 очков. Все игроки команды в этом поединке заработали положительный коэффициент полезности.

Для России эта победа стала третьей подряд на турнире. Команда Сергея Базаревича возглавляет турнирную таблицу группы D и фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Завтра россияне сыграют с Латвией.

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Бельгия - РОССИЯ - 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Р: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Фридзон (5), Воронцевич (5), Кулагин (4).