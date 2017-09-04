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18:45 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сборная России одержала третью победу и вышла в плей-офф Евробаскета

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Сборная России в матче группового турнира Евробаскета-2017 обыграла Бельгию - 76:67. Самым результативным игроком встречи стал защитник Алексей Швед, который набрал 20 очков. Все игроки команды в этом поединке заработали положительный коэффициент полезности.

Для России эта победа стала третьей подряд на турнире. Команда Сергея Базаревича возглавляет турнирную таблицу группы D и фактически обеспечила себе выход в плей-офф. Завтра россияне сыграют с Латвией.

Чемпионат Европы 

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

Бельгия - РОССИЯ - 67:76 (18:19, 15:16, 14:18, 20:23)

Р: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10), Антонов (6), Фридзон (5), Воронцевич (5), Кулагин (4).

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (8)
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30 лет за ЦСКА!

diskmen - А там всё под хозяев заточено, под турок кароч.

19:48

diskmen

Посмотрел начала завтрашнего матча с Латвией и просто офигел . 14.15 что за идиоство такое.В будничный день и такое время.

19:27

ЦСКА71

молодцы

19:27

Mad Butcher

Супер

19:23

bogisoff

так слабо, что выбили 3 ил 3-х.... причем не каких-нибудь карликов... Турки, Сербы, Бельгийцы

18:56

diskmen

С победой ребята.Правда лёгкой прогулки не получилось.3матча 3победы .Блеск.

18:53

maxcds

слабо играют

18:50

oleg.bob

Ой, молодцы! А Швед- суперзвезда европейского баскетбола!

18:49