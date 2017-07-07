Сборная России 3х3 вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России в составе Ильи Александрова, Лео Лагутина, Антона Индрикова и Александра Захарова вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в формате 3x3. Команда обыграла Швейцарию (20:17) и проиграла Франции (19:21) и заняла второе место в группе. Первой стала Франция, которая обыграла Швейцарию (21:19).

За выход в полуфинал Россия поборется со Словенией. Игра пройдет 9 июля (начало – в 16:50 по московскому времени). Чемпионат Европы завершится в воскресенье. Напомним, что баскетбол в формате 3x3 включен в программу летних Олимпийских игр 2020 года.