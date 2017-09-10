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14:09 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета, разгромив Черногорию

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. Самым результативным игроком прибалтийской команды стал экс-форвард "Зенита" Янис Тимма, набравший 21 очко. Столько же на счету его визави Бояна Дублевича. Лидер латвийцев Кристапс Порзингис отметился 19 очками.

В четвертьфинале турнира Латвия сыграет со Словенией. Напомним, что подопечные Айнарса Багатскиса стали единственной командой, обыгравшей Россию на групповой стадии.

Стамбул (Турция)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)

Л: Тимма (21 + 6 передач + 5 подборов), Порзингис (19 + 6 подборов), Стрелниекс (12 + 7 передач).

Ч: Дублевич (21), Вучевич (16 + 9 подборо), Иванович (7), Михайлович (7).

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/eurobasket/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Thomas_Boy_

Латыши молодцы! Рад за них.

16:47

Carlos_Valderrama

Латвия - команда открытие этого чемпионата. Могут и до медалей добраться.

16:34

pravij

Latvija! verim v tebja!!

16:19

Andvaraforce

Чудеса, в кои то веки латыши играют круче литовцев. Наверное со времён СКА Рига Гомельского и Яниса Круминьша.

16:17

Latviarullz

Идём за медалями!

16:12

alexansf

да уж .. наши играть бросили задолго до конца игры ........ ждём следующей игры!!!!

14:13