Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета, разгромив Черногорию

Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. Самым результативным игроком прибалтийской команды стал экс-форвард "Зенита" Янис Тимма, набравший 21 очко. Столько же на счету его визави Бояна Дублевича. Лидер латвийцев Кристапс Порзингис отметился 19 очками.
В четвертьфинале турнира Латвия сыграет со Словенией. Напомним, что подопечные Айнарса Багатскиса стали единственной командой, обыгравшей Россию на групповой стадии.
Стамбул (Турция)
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)
Л: Тимма (21 + 6 передач + 5 подборов), Порзингис (19 + 6 подборов), Стрелниекс (12 + 7 передач).
Ч: Дублевич (21), Вучевич (16 + 9 подборо), Иванович (7), Михайлович (7).
Thomas_Boy_
Латыши молодцы! Рад за них.
16:47
Carlos_Valderrama
Латвия - команда открытие этого чемпионата. Могут и до медалей добраться.
16:34
pravij
Latvija! verim v tebja!!
16:19
Andvaraforce
Чудеса, в кои то веки латыши играют круче литовцев. Наверное со времён СКА Рига Гомельского и Яниса Круминьша.
16:17
Latviarullz
Идём за медалями!
16:12
alexansf
да уж .. наши играть бросили задолго до конца игры ........ ждём следующей игры!!!!
14:13