Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета, разгромив Черногорию

Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. Самым результативным игроком прибалтийской команды стал экс-форвард "Зенита" Янис Тимма, набравший 21 очко. Столько же на счету его визави Бояна Дублевича. Лидер латвийцев Кристапс Порзингис отметился 19 очками.

В четвертьфинале турнира Латвия сыграет со Словенией. Напомним, что подопечные Айнарса Багатскиса стали единственной командой, обыгравшей Россию на групповой стадии.

Стамбул (Турция)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)

Л: Тимма (21 + 6 передач + 5 подборов), Порзингис (19 + 6 подборов), Стрелниекс (12 + 7 передач).

Ч: Дублевич (21), Вучевич (16 + 9 подборо), Иванович (7), Михайлович (7).