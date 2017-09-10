Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. В четвертьфинале турнира латыши сыграют со Словенией.

Стамбул (Турция)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)