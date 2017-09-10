Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета

Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. В четвертьфинале турнира латыши сыграют со Словенией.
Стамбул (Турция)
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)
Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. В четвертьфинале турнира латыши сыграют со Словенией.
Стамбул (Турция)
Чемпионат Европы
Мужчины
1/8 финала
Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)
alexansf
да уж .. наши играть бросили задолго до конца игры ........ ждём следующей игры!!!!
14:13