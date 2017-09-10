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14:09 | Баскетбол — Чемпионат Европы

Сборная Латвии вышла в четвертьфинал Евробаскета

Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
Евробаскет-2017. Сетка плей-офф. Фото "СЭ"
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Сборная Латвии победила в 1/8 финала Евробаскета Черногорию – 100:68. В четвертьфинале турнира латыши сыграют со Словенией.

Стамбул (Турция)

Чемпионат Европы

Мужчины

1/8 финала

Латвия – Черногория – 100:68 (27:15, 26:22, 29:15, 18:16)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/basketball/eurobasket/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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alexansf

да уж .. наши играть бросили задолго до конца игры ........ ждём следующей игры!!!!

14:13