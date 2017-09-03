Сборная Исландии потерпела третье поражение подряд на Евробаскете

Сборная Франции обыграла Исландию в матче группового турнира чемпионата Европы. Встреча завершилась со счетом 115:79. Самым результативным игроком матча стал исландский защитник Йон Арнон Стефанссон, набравший 23 очка. У победителей точнее остальных был его коллега по амплуа из ЦСКА Нандо де Коло (16).

Отметим, что для исландцев это поражение стало третьим подряд на турнире. Ранее команда Крэйга Педерсена уступила Греции (61:90) и Польше (61:91).

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа A

Франция - Исландия - 73:88 (29:25, 20:17, 37:14, 29:23).

3 сентября. Хельсинки. "Hartwall Arena".