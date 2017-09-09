Саша Гурич: "Порзингис доминирует на Евробаскете"

Сербский специалист Саша Гурич, ассистент Сергея Базаревича в сборной России, отметил, что может выделить двух игроков, которых можно назвать открытием Евробаскета-2017. По его словам, это словенец Лука Дончич и литовец Кристапс Порзингис.

- Могу сказать, что все игроки, приехавшие на Евробаскет из клубов НБА, показывают очень высокий уровень баскетбола, - приводят "Известия" слова Гурича. - Выделить кого-то одного довольно сложно, но я постараюсь. Первое откровение для меня – это игра Луки Дончича. В 18 лет этот защитник ведет за собой сильную сборную Словении. У меня не было времени внимательно изучить его статистику, но его лидерские качества и уровень игры заслуживают похвалы.

Второй игрок - это Кристапс Порзингис. Он реально доминирует на этом турнире. Пожалуй, только сборной России удалось его закрыть, в остальных матчах он делал результат. Перед ним светлое будущее, хотя есть и элементы, которые можно улучшить. Например, еще поработать над физикой.