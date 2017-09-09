Саша Груич: "В 1/8 финала Евробаскета лучше было бы сыграть с Венгрией"

Сербский специалист Саша Груич, ассистент Сергея Базаревича в сборной России, отметил, что на Евробаскете-2017 нет проходных команд. По его словам, сборная Хорватии, которая станет соперником россиян в 1/8 финала турнира, продолжает югославскую школу баскетбола и имеет в своем составе двух лидеров.

– В 1/8 финала мы попали на одного из фаворитов турнира - Хорватию, проиграв всего один матч из пяти. Раздосадованы таким стечением обстоятельств?

– Лучше было бы сыграть с Венгрией. При все уважении к этой команде, где собрано много классный игроков, выступающих в Евролиге, хорваты намного опаснее. Но для нас ничего не меняется. Мы тщательно готовимся к каждой игре, к любому соперники. Федерация создала нам очень хорошие условия, президент РФБ Андрей Кириленко уделяет нам много внимания. Несколько лет назад о таком приходилось только мечтать. Поэтому, я думаю, что результат к нам придет.

Мое самое большое желание, чтобы успехи главной команды стали катализатором развития юношеских и молодежных сборных. Подготовка резерва через какое-то время должна дать результат. И тогда в команде будет четыре игрока уровня Шведа, и нам не придется говорить о какой-то зависимости.

– Что можете сказать о сборной Хорватии?

– На этом Евробаскете нет проходных команд, как это было раньше. Каждая сборная может обыграть каждую. Хорваты же продолжают славную традицию югославской школы. Боян Багданович, Дарио Шарич играют в НБА. Это безусловные лидеры коллектива, тут я ничего нового не скажу. В команде много снайперов, опытный тренер. Выражаю уважение этой команде. Мы будет стараться выложиться по максимуму в этой игре и победить. Если у нас не получится этого сделать, то мы должны знать, что сделали всё возможное для выхода в следующий раунд. Важно, чтобы люди, которые болеют за сборную России, видели полную самоотдачу игроков, борьбу до последней секунды, падения за каждым уходящим мячом. Если уступим, то пожмем сопернику руки и будем готовиться еще лучше.