Саша Груич: "Шведу по силам попасть в символическую пятерку Евробаскета"

Сербский специалист Саша Груич, ассистент Сергея Базаревича в сборной России, отметил, что защитник Алексей Швед вносит большой вклад в победы команды. По его словам, игрок может попасть в символическую сборную Евробаскета.

– Швед уже состоявшийся игрок. Кроме игры с Латвией, которая не удалась всей команде, он проводит классный турнир, - приводят "Известия" слова Груича. - Вносит большой вклад в победы сборной России. Я давно знаю Шведа, работал с ним, когда он еще выступал за московское "Динамо" в сезоне-2009/10. Отмечу, что даже по сравнению с прошлым годом он стал гораздо больше выкладываться в защите и играть в командный баскетбол. Эти качества добавляют плюсов к его игре. Думаю, что ему по силам попасть в символическую пятерку Евробаскета.

– Вас не пугает, что команда сильно зависит от Шведа. Что делать, если игрок не поймает свой бросок в плей-офф?

– Это проблема. Ведь у многих игроков сборной не так много игровой практики в своих клубах, где собрано много высококлассных легионеров. В сборной они на ведущих ролях, а в своих клубах у них нет столько свободы, чтобы показать свои лучшие качества. Надеемся, что игры в составе сборной добавят им уверенности, и тогда у нас не будет зависимости от одного игрока. Посмотрите, как все наши игроки выкладываются во всех играх этого Евробаскета. Неважно, кто сколько забивает очков, они вносят свой вклад через защиту, подборы. Мы довольны самоотдачей всех 12 баскетболистов команды.