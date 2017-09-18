Саша Джорджевич: "Однажды Сербия выиграет золото Евробаскета"

Главный тренер сборной Сербии Саша Джорджевич отметил, что Словения заслужила победу на Евробаскете. Для словенцев это первые золотые медали на континентальных чемпионатах. В матче за 3-е место сборная Испании обыграла Россию.

- Прежде всего, хочу поздравить Словению, - цитирует Eurohoops Джорджевича. - Они заслуживают этой медали. Это была команда, которая на этом турнире показала отличный баскетбол. Мы не выполнили план на игру. Они включили скорости НБА, а я хотел бы поздравить Драгича со званием MVP, он это заслужил. Сейчас мы проиграли, но однажды выиграем золото Евробаскета.